Євросоюз та ООН передали мобільні ЦНАПи для громад на сході України

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Програми розвитку ООН в Україні.

Мобільні центри – спеціально обладнані автомобілі – надаватимуть публічні послуги для найуразливіших верств населення громад Донеччини та Луганщини.

«Сьогодні Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні разом із Європейським Союзом передали два сучасні мобільні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) для Лиманської ОТГ на Донеччині та Троїцької ОТГ на Луганщині (обидві громади знаходяться на ураженому конфліктом сході України), аби місцеві мешканці могли швидше та легше отримувати необхідні державні послуги», - йдеться в повідомленні.

Передача мобільних ЦНАПів була організована ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.

В.о. керівника програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Фредерік Куне наголосив, що підтримка людей на сході України, а особливо у сферах децентралізації та доступу до адміністративних послуг, залишається одним із ключових напрямків роботи ЄС у регіоні.

«Починаючи з 2016 року ми відкрили 16 стаціонарних адміністративних центрів у Донецькій та Луганській областях. Запуск шести мобільних центрів – двох минулого грудня, двох у травні та ще двох сьогодні – значно розширює мережу покриття послугами стаціонарних центрів», – сказав Куне.

Кожен автомобіль має два робочих місця, обладнаних комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, портативним сервером та доступом до мережі інтернет; два мобільні кейси – мобільний кейс-ЦНАП і кейс для енергоаудиту; відеоспостереження; GPS навігацію; два види автономного опалення, вентиляцію, кондиціонер, підключення до зовнішніх джерел енергії, автономний санвузол із гарячою та холодною водою, мобільний ліфт-пандус для осіб з інвалідністю та маломобільних верств населення та зону очікування.

Також у мобільних ЦНАПах передбачені дистанційні робочі місця для фахівців пенсійного фонду, юстиції, соціального захисту, ДСНС та інших служб. Вартість двох машин разом із повною комплектацією обладнання та навчанням спеціалістів становить близько 115 000 доларів США.

Фото: Максим Кицюк / ПРООН в Україні