Конкурси на держслужбу: Немчінов підтримує вето Зеленського

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розраховує на те, що найближчим часом вдасться вирішити питання про відновлення повноцінних конкурсів на державну службу.

Про це він сказав у тижневому огляді новин у сфері реформування державного управління, оприлюдненого на Ютюбі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Немчінова, у документ, який минулого тижня ухвалила Верховна Рада, внесено декілька поправок, які є взаємовиключними, тому Президент наклав вето.

«Вже у п'ятницю відбулося засідання профільного комітету з питань державного управління, на якому було підтримано проєкт вето Президента, який дозволить розблокувати підписання цього законопроєкту. Маємо надію, що вето Президента та його пропозиції на цей закон будуть підтримані, й ми якнайскоріше перейдемо до повноцінних конкурсних процедур», - сказав Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби". Депутати також доручили Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову невідкладно підписати цей закон. Спікер зробив це 17 лютого.

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Президент Володимир Зеленський 18 лютого ветував цей закон.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 23 лютого позачергового пленарного засідання парламенту, на якому розглядатимуться пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" (реєстр. № 4531).