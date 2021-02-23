Таран провів переговори з п'ятьма міністрами оборони країн НАТО

Реалізація практичних заходів в рамках взаємодії України з НАТО у форматі Партнерства розширених можливостей нададуть додаткового імпульсу у відносинах із Північноатлантичним Альянсом.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міноборони , на цьому наголосив міністр оборони України Андрій Таран під час засідання в форматі QUINT, у якому взяли участь керівники оборонних відомств Канади, США, Литви, Польщі та Великої Британії.

“Міністр оборони України ознайомив очільників оборонних відомств держав-партнерів зі змінами у безпековій обстановці на Сході України та в Азовсько-Чорноморському регіоні, з поточним станом імплементації оборонної реформи, а також окреслив основні пріоритети діяльності Міністерства оборони України та розвитку Збройних Сил України”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Таран поінформував своїх колег про ключові пріоритети національних інтересів у сфері безпеки і оборони на шляху євроатлантичної інтеграції. У тому числі у контексті реалізації практичних заходів в рамках взаємодії України з НАТО у форматі Партнерства розширених можливостей, які нададуть додаткового імпульсу у відносинах з Північноатлантичним Альянсом.

Під час дискусії її учасники обговорили нові форми та методи більш ефективного використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави.

Андрій Таран також подякував за постійну підтримку партнерів і наголосив на важливості розширення співробітництва в багатосторонньому та двосторонньому форматах.

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Керівники оборонних відомств Великої Британії, Канади, Литовської Республіки, Республіки Польща та США запевнили українську сторону у всебічній підтримці, в тому числі суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах та реформуванні сектору безпеки та оборони.

Засідання QUINT підтвердило налаштованість сторін на подальше співробітництво у зазначеному форматі.

Участь у засіданні взяли: Державний секретар з питань оборони Великої Британії Бен Воллес, Міністр національної оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан, Міністр охорони краю Литовської Республіки Арвідас Анушаускас, Міністр національної оборони Республіки Польща Маріуш Блащак та Міністр оборони США Ллойд Остін.

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Захід був організований та проведений за сприяння Великої Британії.