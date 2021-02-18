НАТО обіцяє Україні нові можливості у рамках програми партнерства

Україна й НАТО цьогоріч розроблять додаткові заходи і практичні кроки для покращення взаємосумісності збройних сил у рамках Програми партнерства розширених можливостей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне під час панельної дискусії "Стійкість і безпека: чого Україна може навчитися в НАТО?"

Кляйне зазначила, що отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями є визнанням важливого внеску нашої країни у здійснення операцій, навчань і сил реагування Альянсу.

"Як партнер розширених можливостей Україна зможе отримати нові можливості. Це передбачає покращення доступу до програм взаємосумісності, проведення навчань, обмін інформацією і вивчення нашого спільного досвіду. Також… цього року ми будемо працювати разом з Україною для того, щоб вдосконалити Програму (Партнерства розширених можливостей. - ред.), будуть додаткові види заходів, щоб покращити нашу взаємосумісність", - сказала Кляйне.

У цьому контексті вона запевнила, що НАТО й надалі буде підтримувати Україну в її прагненні до безпеки і миру.

Як повідомлялося, 12 червня 2020 року Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО.