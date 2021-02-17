Прем’єри країн «Вишеграду» підтримали розширення ЄС та НАТО

У ній вони, зокрема, задекларували свою підтримку європейським прагненням країн Східного партнерства, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми переконані у доданій вартості інклюзивної співпраці з іншими європейськими партнерами і позаєвропейськими партнерами у рамках формату Вишеградська група+. Ми підтримуємо наш намір щодо подальшого зміцнення нашої міжурядової і міжлюдської співпраці заради добра наших громадян і країн, а також ЄС та НАТО”, - йдеться у спільній декларації країн Вишеградської четвірки.

У ній прем’єри чотирьох країн погодилися продовжувати тісну співпрацю групи щодо подолання пандемії COVID-19 і її наслідків. Сторони визначили важливі напрямки співпраці: економіка й інновації, суспільство, енергетика і транспорт, внутрішня і зовнішня безпека, міжнародна співпраця і солідарність.

У площині міжнародної співпраці країни висловилися щодо зміцнення і поглиблення трансатлантичної співпраці, підтримці міжнародного ладу, що спирається на праві, а також підтримці головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році та угорського головування в комітеті міністрів Ради Європи у 2021 році.

Країни “Вишеграду” у спільній декларації підтримали процес розширення ЄС та НАТО, подальший розвиток Східного партнерства, європейські прагнення учасників цього проєкту, а також поглиблення співпраці з країнами Партнерства.

Як повідомлялося, ініціатива Європейського Союзу «Східне партнерство» - це політика ЄС, що має на меті зміцнення партнерських відносин із східними сусідами ЄС. Східне партнерство об'єднує ЄС і Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Білорусь та Вірменію.

Фото: тtvojarabota.pl