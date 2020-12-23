Дещиця: Люблінський трикутник відкриває перед Україною нові можливості

Дещиця: Люблінський трикутник відкриває перед Україною нові можливості

Укрінформ
Створений цього року політичний формат – Люблінський трикутник – значно посилює можливості регіональної співпраці України, Польщі та Литви.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

“Україна не лише долучається до вже існуючих регіональних проєктів, але й у 2020 році стала співзасновницею нового - Люблінського трикутника. І це відкриває перед нами нові можливості. Адже платформа Люблінського трикутника значно розширює сфери тристоронньої співпраці України, Польщі та Литви”, - сказав Дещиця.

За його словами, раніше у тристоронньому форматі співпраця велася на рівні Міжпарламентської асамблеї трьох країн та у рамках міжнародної бригади ЛитПолУкрбриг. Натомість сьогодні Люблінський трикутник інституціоналізує платформу для поглиблення взаємодії МЗС трьох країн, Рад національної безпеки тощо.

“Переконаний, цей майданчик є перспективним також і для поглиблення взаємодії між іншими органами державної влади, а також сприятиме пожвавленню міжлюдських контактів”, - зауважив український дипломат.

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Дещиця повідомив, що Україна зацікавлена у подальшому поглибленні співробітництва з партнерами в регіоні у форматі Вишеградська група+, у рамках Європи Карпат, долученні до ініціативи Тримор’я.

За словами Дещиці, для України дуже важливою є незмінність позиції офіційної Варшави щодо російської агресії.

Як сказав посол, Польща послідовно підтримує Україну на міжнародній арені як з питань, пов’язаних з окупацію Криму, так і російської агресії на Донбасі. Крім того, Польща належить до авангарду країн, які виступають проти завершення будівництва Північного потоку-2, поділяючи позицію України, що газопровід – це, передусім, інструмент тиску на країни Європи.

“Розраховуємо на подальшу активність Польщі щодо значущих для безпеки нашого регіону питань. Сподіваємося, що не менш активною буде підтримка та участь Варшави у роботі Кримської платформи”,- резюмував Дещиця.

Як повідомлялося, Люблінський трикутник у липні цього року під час відвідання польського міста Люблін започаткували глави МЗС України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович та Лінас Лінкявічус.

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