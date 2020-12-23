Андрій Дещиця, посол України в Польщі

Рік, що минає, для українсько-польських відносин, попри пандемію коронавірусу, не був втрачений. Інтенсивний політичний діалог, економічна співпраця, спільна історія, українці в Польщі. Про ці та інші аспекти двосторонніх відносин розмовляємо з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Польщі Андрієм Дещицею.

ЛЮБЛІНСЬКИЙ ТРИКУТНИК ВІДКРИВАЄ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

- Пане посол, як би ви охарактеризували одним реченням цей рік в українсько-польських відносинах?

- Не простий, але з позитивною динамікою.

- Що було знаковим для українсько-польських відносин в цьому році?

- У цьому році відбулися візити президента Володимира Зеленського до Польщі і президента Анджея Дуди в Україну. Тобто, попри несприятливу епідемічну ситуацію двосторонній діалог, зокрема й на найвищому рівні, залишався доволі інтенсивним. Крім того, відбувся знаковий візит до Польщі глави МЗС України Дмитра Кулеби, під час якого разом з польським та литовським колегами в Любліні започатковано важливий політичний формат – Люблінський трикутник. У цьому році за участі міністрів оборони України, Польщі та Литви відзначено п’ятиріччя з дня створення міжнародної литовсько-польсько-української бригади ЛитПолУкрбриг. На початку грудня вдалося провести у Варшаві зустріч голів Інститутів національної пам’яті України і Польщі Антона Дробовича та Ярослава Шарека.

Цьогоріч відреставровано місця поховань старшин та воїнів Армії УНР на православному кладовищі у Варшаві. Це особливо важливо, адже саме вони у 1920 році спільно з Військом польським зупинили просування більшовиків у Європу. 100-річчя цього братерства зброї ми разом з польською стороною вшановували у році, що завершується.

Урешті вдалося завершити будівництво та відкрити нове приміщення посольства України у Варшаві. Сьогодні у цьому будинку працює консульський відділ посольства. Це велика, простора і сучасна будівля. Тож тепер можемо прийняти набагато більше громадян України, ніж до цього. Відкриття нового приміщення посольства, без перебільшення, є подією року. Не менш амбітні плани маємо на 2021 рік. Плануємо, що в наступному році там відкриється також філія Українського інституту, який посилить наші зусилля з популяризації України і української культури в Польщі.

На окрему увагу заслуговує економічне співробітництво між Україною та Польщею. Незважаючи на пандемію COVID-19, товарообмін у 2020 році між нашими країнами має усі шанси утримати минулорічні показники.

- Польща зараз має доволі складні відносини з європейськими інституціями. Значною мірою уряд країни робить ставку на регіональну співпрацю. У яких форматах Київ може тісно співпрацювати з Варшавою?

- Україна зацікавлена у поглибленні співробітництва з європейськими партнерами у рамках регіональних форматів та ініціатив. Це стосується і військової співпраці за формулою «Вишеградська група+», і реалізації інфраструктурних проєктів у рамках «Європа Карпат». Працюємо над інтеграцією України до ініціативи Тримор’я, яка націлена на розвиток економіки та розбудову інфраструктури країн-учасниць.

Україна не лише долучається до вже існуючих регіональних проєктів, але й у 2020 році стала співзасновницею нового - Люблінського трикутника. І це відкриває перед нами нові можливості. Адже платформа Люблінського трикутника значно розширює сфери тристоронньої співпраці України, Польщі та Литви. Якщо раніше у цьому тристоронньому форматі ми співпрацювали на рівні Міжпарламентської асамблеї трьох країн та у рамках ЛитПолУкрбриг, то сьогодні Люблінський трикутник інституціоналізував платформу для поглиблення взаємодії наших зовнішньополітичних відомств, Рад національної безпеки наших країн. Переконаний, цей майданчик є перспективним також і для поглиблення взаємодії між іншими органами державної влади, а також сприятиме пожвавленню міжлюдських контактів.

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- Яку допомогу зараз Україна очікує від Польщі?

- Незмінність позиції офіційної Варшави щодо російської агресії проти України є для нас дуже важливою. Польща послідовно підтримує Україну на міжнародній арені як з питань, пов’язаних з окупацією Криму, так і щодо агресії на Донбасі. У цих питаннях активний голос Варшави чути в ООН, на рівні ОБСЄ, ЄС та НАТО і ми за це вдячні Польщі.

Крім того, Польща належить до авангарду країн, які виступають проти завершення будівництва Північного потоку-2, поділяючи позицію України, що газопровід – це передусім інструмент тиску на країни Європи.

Розраховуємо на подальшу активність Польщі щодо значимих для безпеки нашого регіону питань. Сподіваємося, що не менш активною буде підтримка та участь Варшави у роботі Кримської платформи.

- Контакти на рівні президентів є дуже важливими. Однак, за реалізацію зовнішньої політики Польщі, зовнішньоекономічні контакти несе відповідальність уряд. Польський прем’єр Матеуш Моравецький, який очолює Раду міністрів Польщі вже три роки, ще жодного разу не був в Україні. Чи це може змінитися найближчим часом?

- Глави урядів України та Польщі підтримують постійний діалог. Телефонна розмова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з головою Ради міністрів Польщі Матеушем Моравецьким, що відбулася кілька днів тому, є цьому підтвердженням.

Безумовно, ми очікуємо на візит прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького до Києва. Сподіваємося, що напередодні візиту відбудеться засідання Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Працюємо над проведенням його у І кварталі 2021 року.