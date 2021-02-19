Конгрес США схвалив перший транш безпекової допомоги Україні - глава Пентагону

Конгрес США схвалив перший транш допомоги у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Андрій Таран привітав американського колегу з призначенням на посаду і ознайомив із безпековою ситуацією в Україні та навколо її кордонів. Під час розмови керівники відомств обговорили питання оборонної реформи та прогресу з ключових напрямків. У свою чергу, міністр оборони США Ллойд Остін поінформував про схвалення Конгресом США першого траншу допомоги з боку американських партнерів у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI)», - зазначили в міністерстві.

Таран у телефонній розмові подякував народові та Уряду США за допомогу та участь у посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз і сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО.

«Ми постійно нарощуємо рівень взаємосумісності з силами Альянсу завдяки технічній допомозі, а також спільній участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Тому, Україна підтверджує намір продовжити участь в операціях НАТО, зокрема, у складі Тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча підтримка», багатонаціональних сил НАТО в Косово, готується направити сили і засоби до Тренувальної місії НАТО в Іраку та операції НАТО в Середземному морі «Морський охоронець»», - наголовив міністр оборони України.

Сторони також детально зупинилися на практичних кроках реалізації статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями.

Андрій Таран запросив Міністра оборони США взяти участь у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

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Як повідомляв Укрінформ, у червні минулого року Конгрес США затвердив пакет безпекової допомоги Україні на 2020 рік у розмірі 250 млн доларів за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), що передбачає надання різноманітних засобів спостереження, контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медобладнання тощо.