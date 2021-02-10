Штати перекидають бомбардувальники В1 у Норвегію у відповідь на виклики РФ

Американські ВПС вперше розгортають у Норвегії бомбардувальники B-1, що надсилає чітке повідомлення Росії про готовність Сполучених Штатів діяти рішуче в стратегічно важливому регіоні Арктики, а також в регіоні, де РФ виявляє агресію.

Як передає Укрінформ, про це заявив командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джефф Гарріджан, повідомляє CNN.

«Оперативна готовність і наша здатність підтримувати союзників та партнерів, а також реагувати швидко є критично важливими для загального успіху», - наголосив у цьому зв’язку американський командувач.

Наразі відомо, що Сполучені Штати перекидають чотири бомбардувальники В-1 та близько 200 службовців з авіабази Дайесс у Техасі на норвезький військовий аеродром Орланд. Як очікується, місія розпочнеться впродовж наступних трьох тижнів у Полярному колі, а також у міжнародному повітряному просторі біля північного заходу Росії.

Як повідомлялося, раніше військові місії над Арктикою реалізовувалися, головним чином, з території Британії. Переміщення американських стратегічних сил ближче до російських кордонів означає, що Сполучені Штати зможуть швидше реагувати на потенційну агресію РФ у регіоні.

Фото: U.S. Air Force by Master Sgt. Robert W. Valenca