Пентагон перекинув бомбардувальники B-52 на Близький Схід

Сполучені Штати Америки перекинули на Близький Схід стратегічні бомбардувальники B-52H "Stratofortress".

Як повідомило Центральне командування Збройних сил США, бомбардувальники перекинули, щоб продемонструвати здатність швидко розгортати війська у регіоні, передає Укрінформ.

"Ми не прагнемо конфлікту, але ніхто не повинен недооцінювати нашу здатність захищати наші сили або діяти рішуче у відповідь на будь-який напад", - сказав командувач Центрального командування ЗС США Френк Маккензі.

У відомстві також нагадали, що США продовжують тісно співпрацювати з союзниками та партнерами для просування регіональної безпеки та стабільності.

Нагадаємо: це вже третє за останні 45 днів перекидання американських важких бомбардувальників на Близький Схід.