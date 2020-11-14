В Іспанії затримали українців, які перевозили російську зброю на Близький Схід

Іспанські служби за підтримки Європолу ліквідували організоване злочинне угруповання з торгівлі зброєю і відмиванням грошей, серед затриманих є українці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європолу.

Злочинна мережа, що складається з латвійців, іспанців і українців, незаконно перевозила російську зброю, в тому числі танки, і вибухові речовини на комерційних суднах з України через Середземне море. Скільки саме людей заарештували поки не відомо.

Доставка головним чином велася в зони конфліктів в Північній Африці і на Близькому Сході, на які поширювалася міжнародне ембарго.

Як зазначається, злочинна група була добре розвиненою і здійснювала складну злочинну діяльність на міжнародному рівні, в тому числі витягла з в'язниці капітана корабля, раніше затриманого грецькою владою за торгівлю зброєю.