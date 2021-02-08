РФ збудувала у Криму аеродром для бомбардувальників з ядерною зброєю - експерти

Росія збудувала в окупованому Криму базу зберігання на випадок війни та аеродром для бомбардувальників, здатних переносити ядерну зброю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Крим.Реалії.

«Журналістам Крим.Реаліі передали копії фотографій Криму, зроблених з космосу. На цих знімках ми розглянули, як російська армія побудувала на півострові базу на випадок війни, а на одному з кримських аеродромів підготувала майданчик для прийому бомбардувальників, які можуть переносити ядерну зброю», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на одному з найсвіжіших знімків, представлених Національним центром управління та випробувань космічних засобів, зафіксовано селище Новоозерне, неподалік озера Донузлав. Наприкінці 2020 року там, фактично посеред степу, з'явилася військова база.

«Ви можете бачити, що у 2018 році на цьому місці були розвалені корівники. А вже у 2019 році та протягом 2020-го тут з'явилася велика військова частина. Це база зберігання на випадок війни. Наприклад, коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати, і це озброєння зберігається саме в такому місці. Це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо», - повідомив начальник інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергій Янчевський.

Ще один військовий об'єкт побудовано Росією поблизу Севастополя.

Як повідомляє Крим.Реаліі, за архівними космічними знімками можна простежити, як, починаючи з 2016 року, на порожньому місці будувалася радіотехнічна станція з десятком супутникових антен середнім діаметром близько п'яти метрів.

Також нещодавно поблизу Керчі впритул до траси «Таврида» з'явилися нові радіолокаційні станції та щонайменше вісім ракетних комплексів С-400. А на околиці Євпаторії Росія збудувала величезну радіоантену діаметром близько 30 метрів.

За час окупації Криму волонтерська організація «Сестри перемоги» неодноразово проводила над територією Криму аеророзвідку для Збройних сил України. З 2015-го до 2018 року безпілотником «Лелека-100» керував Олексій Бережко.

За словами пілота, з цим апаратом він залітав на 100 кілометрів углиб півострова і двічі проводив розвідку над Джанкойським аеродромом. Під час останнього польоту він зняв російські ракетні комплекси С-400 і новітні вертольоти.

Масштабних змін зазнав і аеродром Бельбек під Севастополем. За словами колишнього командира 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації Юлія Мамчура, інфраструктура Бельбека у 2014 році відповідала найвищим вимогам і дозволяла приймати важкі літаки, такі як АН-124 «Руслан».

«Виходячи з цього, я розумію, що вони можуть його використовувати не для цивільних потреб, а для приземлення стратегічних бомбардувальників, таких як ТУ-160 (ТУ-160 «Білий лебідь» - надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Може переносити ядерну зброю - ред.). Цей аеродром точно не готується для розвитку цивільної інфраструктури, він облаштовується під військові потреби», - вважає Мамчур.

Те, що аеродром готують для прийому ядерної зброї, підозрюють і в космічному агентстві, зазначається в публікації.

Для створення нової злітної смуги росіяни побудували бетонний завод прямо на місці колишньої 3-й авіаційної ескадрильї, а саму смугу на 200 метрів довелося наблизити до 70-метрової кручі, яка щорічно зазнає зсувів.

«Зміна довжини злітно-посадкової смуги та її зміцнення - це перша ознака того, що цей аеродром тепер може приймати всі види літальних апаратів, включаючи літаки стратегічної авіації, і включаючи ті, що є носіями ядерної зброї», - зазначив Сергій Янчевський.

Масштабне будівництво кримська влада пояснювала тим, що тут буде і цивільний аеропорт. Утім, цивільний сектор у Бельбеку так і не з'явився.

Український космічний центр зафіксував ще десятки військових новобудов у Криму. Ці дані передаються в СБУ і ЗСУ для аналізу й оцінки загроз із боку Росії.

Зараз увага космічного агентства прикута до створення нової радіолокаційної станції «Воронеж» на мисі Херсонес. Тут уже демонтують українську РЛС «Дніпро».

Загалом, указують українські фахівці, з 2014 року Росія наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму більш ніж удвічі.