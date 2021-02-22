Глава МЗС Литви їде з візитом в Україну

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 23-24 лютого відвідає Україну з робочим візитом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

“23-24 лютого міністр закордонних справ Литовської Республіки Габріелюс Ландсбергіс відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Литва пропонує зупинити будівництво Nord Stream 2 до виборів у РФ

Зазначається, що це перший візит Габріелюса Ландсбергіса до України після призначення главою МЗС Литви.

За даними МЗС, міністри обговорять подальше зміцнення стратегічного партнерства України та Литви, підтримку зусиль нашої держави з відновлення суверенітету та територіальної цілісності, протидію гібридним загрозам, взаємодію у рамках міжнародних організацій.

Читайте також: Зеленський і Шмигаль привітали Литву з Днем незалежності

Окрім того, очікується, що Кулеба та Ландсбергіс приділять окрему увагу збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі та підготовці Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

За підсумками переговорів у вівторок, 23 лютого, о 17.15 міністри планують провести спільну пресконференцію.

Як повідомляв Укрінформ, 16 лютого в Україні з робочим візитом перебував міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Іван Корчок.

Фото: DELFI/Kiril Čachovskij