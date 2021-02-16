Президент Володимир Зеленський привітав Литву з Днем незалежності, подякував за підтримку України та побажав процвітання.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Що таке міцне партнерство, особливо приємно говорити сьогодні, у День незалежності Литви. Гітанас Науседа, для українців ваша країна – це взірець стійкості та боротьби за шлях до Європи. Високо цінуємо підтримку України та бажаємо Литві процвітання”, - зазначив Президент.

16 лютого в Литві відзначається національне свято – День відновлення Литовської Держави.

16 лютого 1918 року, у Вільнюсі, на засіданні Литовської Ради під керівництвом Йонаса Басанавічюса було одноголосно проголошено про відновлення незалежності Литви як самостійної демократичної держави. Вона була визнана 23 березня 1918 року кайзером Вільгельмом, однак лише у листопаді, після поразки Німеччини у Першій Світовій війні, був сформований перший литовський уряд.

Фото: Володимир Зеленський / Твіттер