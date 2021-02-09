Литва не купуватиме російський «Супутник V», навіть якщо вакцину схвалять в ЄС - прем'єрка

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що країна не купуватиме російську вакцину «Супутник V», навіть якщо вона буде схвалена Європейським агентством з лікарських препаратів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє національне телерадіомовлення LRT.

«Прийняті Литвою спільно з іншими країнами ЄС рішення про спільні закупівлі вакцин, безумовно, забезпечують вакцинацію нашого суспільства без тих вакцин, які виробляються в країнах, що не входять в ЄС і НАТО», - заявила Шимоніте в інтерв'ю Радіо ЛРТ.

За її словами у «портфелі вакцин» Литви та її союзників вже є низка вакцин, які зареєстровані або перебувають у процесі реєстрації. Якщо ж деякі вакцини і не будуть зареєстровані в найближчому майбутньому, то з'являться інші. Тому литовські громадяни будуть щеплені вакцинами, які виробляються «в країнах трансатлантичного партнерства». «Я впевнена, що нам немає необхідності розглядати цей (російський - ред.) варіант», - підкреслила литовський прем'єр.

За її словами, спроби російського керівництва «запропонувати вакцину європейським країнам і іншим країнам, коли самі росіяни ще не вакциновані» схожі на «ще одну геополітичну гру».

Литовські ЗМІ зазначають, що в Європі останнім часом активізується дискусія щодо можливості використання китайських і російських вакцин. При цьому Угорщина першою в Євросоюзі затвердила російське і китайське щеплення, не чекаючи спільного рішення ЄС. Чеський прем'єр повідомив, що розглядає таку можливість.

Не згадуючи конкретних країн, Інґріда Шимоніте сказала, що шкодує про те, що деякі держави ЄС вирішили використовувати вакцини, які не затверджені Європейським фармацевтичним агентством (ЄФА).

Лідери Німеччини і Франції заявили, що російська і китайська вакцини можуть бути використані, якщо їх затвердить ЕФА.

Більшість країн Заходу скептично ставилися до російської вакцини. Однак настрої частково змінилися після публікації в авторитетному британському медичному виданні The Lancet матеріалу з позитивною у цілому оцінкою “Супутника V”.