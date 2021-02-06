Росія веде пропаганду проти американських вакцин – NYT

Російські медіа, пов’язані з кремлівською владою, проводять інформаційну пропагандистську кампанію, спрямовану проти антикоронавірусних вакцин, розроблених американськими компаніями Moderna i Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на джерела в уряді США та низку аналітиків.

Зазначається, що російська інформаційна кампанія спрямована передусім на країни Східної Європи та Латинської Америки.

Головними пропагандистами тут виступають російське агентство Sputnik, а також телевізійний канал Russia Today, які відбирають новини так, щоб підкреслити переваги російського препарату Спутник V і вселити недовіру до препаратів від Pfizer і Moderna.

Фактично ці російські ЗМІ маніпулюють інформацією та виривають її з контексту. За оцінками експертів, російські ЗМІ розмістили в Facebook і Twitter сотні посилань на новини, де повідомлялося про смерті людей після щеплення американськими вакцинами. Але новини про те, що причиною смертей була не вакцина, вже не публікували.

Підкреслюється, що пропаганда російського препарату Спутник V особливо активізувалася в серпні 2020 року. У перші місяці вона була спрямована в тому числі проти вакцини шведсько-британської компанії AstraZeneca. Але з того часу, як в грудні AstraZeneca домовилася про співпрацю з російськими розробниками Спутник V, прокремлівські ЗМІ різко стали писати про цей препарат в позитивному ключі.

У пресслужбі Держдепартаменту США виданню The New York Times заявили, що дії російської пропаганди «підривають глобальні зусилля з припинення пандемії».

Як повідомлялося, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії зареєстрована перша «вакцина від COVID-19» Спутник V та наголосив, що одна з його доньок уже зробив собі щеплення цим препаратом.

Проте сам Путін досі на собі російську вакцину не випробував.