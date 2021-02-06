У Сінгапурі медику помилково ввели п'ятикратну дозу COVID-вакцини Pfizer

У Сінгапурі працівникові Національного офтальмологічного центру помилково ввели п'ятикратну дозу вакцини Pfizer від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Channelnewsasia.

Проте жодних ускладнень після інциденту у нього виявлено не було.

Інцидент стався ще 14 січня. Помилку при введенні вакцини помітили відразу, і медика негайно госпіталізували. За цей період не було виявлено побічних ефектів.

Внутрішнє розслідування дійшло висновку, що інцидент став наслідком людської помилки через неузгоджені дії персоналу.

Вакцинація в Сінгапурі почалася наприкінці минулого року зі щеплень для медиків. Пізніше вакцинацію розширили на співробітників авіа - та наземного транспорту. Із середини лютого почнуть вакцинувати літніх жителів.

Наприкінці січня повідомлялося про вакцинацію 113 тисяч людей у країні.

Також нагадаємо, що Сінгапур став першою державою в Азії, яка дозволила використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna для вакцинації свого населення.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard