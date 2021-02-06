Влада Британії впевнена у безпечності мільйонів уже введених доз COVID-вакцин

Влада Британії впевнена у безпечності мільйонів уже введених доз COVID-вакцин

Укрінформ
Британський регулятор заявляє про безпечність вакцин виробництва Pfizer та AstraZeneca, перші дози яких вже введені мільйонам громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

За оцінками експертів Агенції з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення Британії (MHRA), серйозні алергійні реакції на вакцину Pfizer/BioNTech можуть виникати, але дуже рідко - від одного до двох випадків на 100 тисяч щеплень.

Виконавчий директор MHRA Джун Рейн наголосив: "Безпека - це наше гасло. Дуже важливо, щоб люди продовжували отримувати щеплення".

Зазначається, що агенція оцінила звіти про безпечність майже семи мільйонів доз вакцин від коронавірусу, які були введені в країні до 24 січня - здебільшого виробництва компанії Pfizer.

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У звітах MHRA йдеться про приблизно 22 тисячі підозрілих реакцій після щеплення. Однак майже всі випадки були легкими - люди відчували біль у руці, втому та легкі симптоми, схожі на грип. Експерти пояснюють, що ці наслідки пов'язані не з самою хворобою, а з реакцією організму на вакцину.

Як повідомляв Укрінформ, у Британії розпочали роботу над "паспортом вакцинації". Цей документ підтвердить, що його власник отримав щеплення проти коронавірусу та дасть право в'їзду до певних країн.

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