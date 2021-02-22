Зеленський і Данілов обговорили виконання санкційних рішень РНБО
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки і оборони. Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки і оборони», - розповіли в ОП.
Також зазначається, що Данілов поінформував Президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.
Як повідомлялося, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і його дружина Оксана Марченко.
За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.
Серед підсанкційних юридичних осіб опинилися компанії - власники п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, які обслуговують ці літаки.