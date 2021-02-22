Санкції щодо «труби Медведчука» не вплинуть на ціну дизельного пального - експерти

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року не викличе дефіциту й істотного зростання цін на дизельне пальне.

Як передає Укрінформ, про це йдеться аналізі ситуації від Консалтингової групи «А-95», який є у розпорядженні Укрінформ.

"В умовах фактичної експропріації трубопроводу подальші постачання будуть неможливими. Водночас експерти не бачать передумов для виникнення ресурсної напруженості на ринку. Український ринок максимально диверсифікований, і замістити 50 тис. т. трубопровідних постачань у місяць, які випали, буде нескладно. Це відбудеться як за рахунок переорієнтації трубопровідних обсягів на відвантаження залізницею, так і за рахунок резервів внутрішнього нафтоперероблення та імпорту морем», – заявив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Так, за інформацією консалтингової компанії, впродовж останніх трьох років завантаження нафтопродуктопроводу «ПрикарпатЗахідтранс» знижувалася. Основною причиною було введення влітку 2019 року спеціального мита обсягом 3,75% (нині 4%) на трубопровідні постачання російського дизпального.

"У підсумку, якщо у 2018 році імпорт через «ПрикарпатЗахідтранс» склав 1,98 млн т. (30,5%), то в 2019 році – 1,23 млн т. (17,76%), а в 2020-му – 635 тис. т. (8,57%)", - зазначають в компанії.

Крім того, за прогнозами експертів, щонайменше 20-30 тис. т. додатково надійде в Україну з білоруського терміналу в Гомелі, де здійснюється перевалка російського дизпалива з нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» на залізничний транспорт. А із березня очікується збільшення імпорту російського дизпального залізницею через східний кордон.

Також, вважають експерти, можна розраховувати на невелике збільшення постачань із Білорусі.

Експерти компанії зазначають, що великий запас потужності з приймання з моря залишається в українських портів, їх задіяно менш ніж на 30%.

Наголошується, що найбільший потенціал мають українські НПЗ, виробнича діяльність яких гальмується диспропорцією в акцизах на моторні палива.

«Найбільший потенціал мають українські НПЗ, які завантажено сировиною менш ніж на 30%. Основна причина – диспропорція в акцизах на моторні палива. Вона стимулює споживання дизпального і скрапленого газу, які Україна змушена імпортувати на 70-80%. Розв'язання цієї проблеми могло б дати стимул до збільшення нафтоперероблення і як наслідок – до зниження імпортозалежності за всіма паливними позиціями», – заявив Сергій Куюн.

Щодо цін, експерти не виключають незначного, в межах 1–1,5%, підвищення гуртових цін на ДП у центральних і західних регіонах, де переважно розподілялося «трубопровідне» дизпальне.

Як повідомляв Укрінформ, Рада національної безпеки та оборони на засіданні 19 лютого 2021 року під головуванням Президента поставила завдання правоохоронним органам з’ясувати, яким чином частина державних нафтопродуктопроводів опинилася руках двох власників з іноземною реєстрацією, афілійованих з двома громадянами України. РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України.

Згодом на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що мова йде про нафтопродуктопровід «ПрикарпатЗахідтранс», який, за його словами, «у дуже дивний спосіб опинився у приватних руках іноземної держави».