Подоляк: Рішення РНБО про санкції - це прояви нового формату політики Президента

Рішення Ради національної безпеки та оборони від 19 лютого щодо введення санкцій проти восьми фізичних і 19 юридичних осіб свідчить про конкретний прояв нового формату політики Президента Володимира Зеленського.

Така політика буде жорсткою, безкомпромісною і державно-орієнтованою, заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

"Сьогоднішнє рішення РНБО про негайне введення прямих санкцій проти 8 фізичних і 19 юридичних осіб - перш за все, наслідок жорсткої особистої позиції Президента Зеленського. Якби не це, то ми продовжували б самі собі брехати, все глибше провалюючись у штучний розкол, який вміло роками підписується бізнес-політиками. Я б навіть сказав, що це вже цілком конкретні прояви нового формату політики Президента. Політики жорсткої, безкомпромісної, державно-орієнтованої", - зазначив він.

Подоляк запевнив, що Президент категоричний в тому, що "не можна лицемірити і називати це «політикою», не можна грати в чужій команді і претендувати на право формувати в Україні правила або визначення пріоритетів, не можна використовувати кримінальні схеми, балуватися в «тероризм» і ламати країну".

"Очевидно, що для тих, хто нескінченно перетворює на полігон і заливає країну фейками, буде ще болючіше. Ретельно працювати на руйнування української держави і видавати це за «турботу про благо народу» не вийде", - сказав радник глави ОП.

Крім того, за його словами, Зеленський хоче домогтися "консенсусного рішення нових еліт" про те, що не можна, працюючи тільки в тіньових форматах, впливати на суспільство, потрібна відповідальність і чесність.

Подоляк прогнозує, що це довга дорога, яка буде пов'язана з багатьма конфліктами і невдоволенням з боку традиційних фінансово-політичних кланів, але, на його думку, її треба пройти.

"Ну і головне. Терміну давності та інших юридичних нібито хитрощів не буде. Не тільки для «формату Медведчука». А й для інших «фамільних форматів», де багато пафосних слів і мало реальної правди. Президент цілком конкретний і він чітко говорить: країна не може дозволити собі вічно заплющених очей. Країна не може дозволити собі утримувати тих, хто її обкрадає і вкладає гроші в посилення громадського розколу. Президент не бачить сенсу йти на будь-які компроміси та домовленості, як це нескінченно робив його попередник, саджаючи за ігровий стіл того ж Медведчука", - заявив радник керівника Офісу глави держави.

Як повідомляв Укрінформ, РНБО на засіданні 19 лютого прийняла рішення про застосування санкцій до 19 юридичних осіб і 8 фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

Серед підсанкційних юридичних осіб опинилися компанії - власники п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, які обслуговують ці літаки.