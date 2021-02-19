Корнієнко розповів, що розглядатиме Рада на позачерговому засіданні

На позачерговому засіданні Верховної Ради планується розглянути пропозиції Президента до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" (№4531).

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам у парламенті повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це про подолання вето Президента або врахування його пропозицій, я думаю, точніше, щодо законопроєкту 4531, в якому врегульовується питання виконуючих обов'язки так званих", - розповів Корнієнко.

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Телеграм-каналі поінформував, що Верховна Рада планує у вівторок, 23 лютого, провести позачергове засідання.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 18 лютого ветував закон, яким відновлюються конкурси на держслужбі та продовжується термін повноважень в.о. міністрів.

У своїх пропозиціях глава держави пропонує суттєво скоротити обмеження для в.о. міністрів протягом перших двох місяців з дня покладання на них обов’язків керівника міністерства. Водночас після двох місяців повноваження в.о., в разі підтримки закону з пропозиціями Зеленського, будуть обмежені.

При цьому пропонується зняти обмеження на максимальний термін на посаді для в.о. міністра.

17 лютого Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" (№4531), ухвалений 16 лютого.

Відповідно до документа, протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, що обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів у зв’язку з пандемією COVID-19.

При цьому відповідні контракти діятимуть до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше дев’яти місяців з дня набуття чинності цим законом.

Крім цього, згідно із законом, якщо посада міністра є вакантною більш як 60 днів, одна і та ж особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра більш як 30 днів.

Водночас законодавці заборонили покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання. Це означає, що, наприклад, в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка Кабмін не зможе перепризначити після завершення терміну повноважень. При цьому повноваження в.о. міністра і надалі залишаються суттєво обмеженими.