Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про сертифікацію Укренерго

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про сертифікацію оператора системи передачі електроенергії за моделлю відокремлення ISO та подальшого виконання міжнародних зобов'язань України щодо імплементації Третього енергопакета ЄС.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт №3364-1-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі" підтримали 274 народних депутати.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт розроблено з метою сертифікації оператора системи передачі (ОСП) електричної енергії відповідно до вимог Третього енергопакета ЄС.

Він покликаний законодавчо врегулювати питання сертифікації оператора системи передачі електроенергії за моделлю відокремлення ISO, яка передбачає, що оператор системи передачі користується майном, яке забезпечує цілісність Об’єднаної енергосистеми України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління. При цьому майно, тобто магістральні та міждержавні електричні мережі, залишаються у власності держави.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Закону «Про ринок електричної енергії», якими, зокрема, визначаються особливі вимоги про відокремлення і незалежність оператора системи передачі за моделлю ISO.

Також визначаються обов’язки регулятора, оператора системи передачі та власника системи передачі, а також вимоги до незалежності власника системи передачі та зобов’язання оператора розробити і запровадити систему відповідності для уникнення дискримінаційних дій.

Законопроєктом визначено, що рішення стосовно правочинів, внаслідок яких може бути припинене право господарського відання на майно, що використовується у процесі передачі електроенергії, ухвалюються виключно за погодженням з Кабінетом Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, ПрАТ "НЕК "Укренерго" планує отримати остаточне рішення НКРЕКП про його сертифікацію як незалежного європейського оператора системи передачі орієнтовно в першому кварталі 2021 року. Керівник Укренерго Володимир Кудрицький у вересні минулого року заявляв, що головне, чого зараз не вистачає для сертифікації, - Верховна Рада має ухвалити законопроєкт №3364-1, який дозволить Укренерго сертифікуватися за моделлю ISO.

Спроба парламенту ухвалили в проєкт у 2020 році була невдалою - документ повернули на доопрацювання.

Укренерго 14 серпня 2019 року подало документи до НКРЕКП для сертифікації як незалежного оператора системи передачі. Компанія на момент подання документів виконала дві з трьох умов для проведення сертифікації: корпоратизацію та здійснення анбандлінгу.

У жовтні НКРЕКП визнала, що ПрАТ "Укренерго" загалом відповідає вимогам щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі. 7 жовтня 2019 року Нацкомісією було схвалене попереднє рішення про сертифікацію Укренерго як незалежного оператора системи передачі.