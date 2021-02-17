Приєднання до енергомережі Європи врегулює ціни на ринку - Укренерго

Приєднання енергосистеми України до енергомережі Європи (ENTSO-E) дозволить покінчити з монополізмом на українському енергоринку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це заявив член правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» Максим Юрков на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Платіжка".

Він наголосив, що приєднання до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E дасть Україні можливість не просто від’єднатися від енергосистем Росії та Білорусі, а покінчити з монополізмом на українському енергоринку певних гравців.

"Зараз у нас діє модель ринку, яка за своєю суттю схожа на європейську, але у нас є власні особливості. Певне становище окремих учасників, яке дозволяє їм суттєво впливати на ринок, це все не відповідає європейській моделі", - підкреслив Юрков.

Інтеграція ж до ENTSO-E, за його словами, дасть можливість створити конкуренцію всередині України, дозволить приватним і комерційним споживачам отримати більш адекватну ціну на електроенергію.

Втім, щоб стати членом ENTSO-E, нагадав Юрков, український системний оператор енергомереж, ПрАТ «НЕК «Укренерго», має бути сертифікованим за європейськими стандартами.

Як повідомлялося, законопроєкт №3364-1, який дозволить сертифікувати "Укренерго" за моделлю ISO (independent system operator), планується внести в порядок денний Верховної Ради на 18 лютого. Ухвалення цього документу відповідає рекомендаціям Секретаріату Енергетичного співтовариства. Укренерго подало документи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), для сертифікації як незалежного оператора системи передачі ще 14 серпня 2019 року. Компанія на момент подання документів виконала дві з трьох умов для проведення сертифікації: корпоратизацію та здійснення анбандлінгу.

У жовтні 2019 року НКРЕКП визнала, що ПрАТ "Укренерго" в цілому відповідає вимогам щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі; 7 жовтня 2019 року Комісія схвалила попереднє рішення про сертифікацію Укренерго як незалежного оператора системи передачі.

Проте, навесні 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відмовила ПрАТ "НЕК "Укренерго" у сертифікації. Пізніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що компанія планує сертифікуватися як незалежний європейський оператор системи передачі орієнтовно у І кварталі 2021 року.