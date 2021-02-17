Приєднання до енергомережі Європи врегулює ціни на ринку - Укренерго
Як повідомляє кореспондент Укрінформ, про це заявив член правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» Максим Юрков на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Платіжка".
Він наголосив, що приєднання до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E дасть Україні можливість не просто від’єднатися від енергосистем Росії та Білорусі, а покінчити з монополізмом на українському енергоринку певних гравців.
"Зараз у нас діє модель ринку, яка за своєю суттю схожа на європейську, але у нас є власні особливості. Певне становище окремих учасників, яке дозволяє їм суттєво впливати на ринок, це все не відповідає європейській моделі", - підкреслив Юрков.
Інтеграція ж до ENTSO-E, за його словами, дасть можливість створити конкуренцію всередині України, дозволить приватним і комерційним споживачам отримати більш адекватну ціну на електроенергію.
Втім, щоб стати членом ENTSO-E, нагадав Юрков, український системний оператор енергомереж, ПрАТ «НЕК «Укренерго», має бути сертифікованим за європейськими стандартами.
Як повідомлялося, законопроєкт №3364-1, який дозволить сертифікувати "Укренерго" за моделлю ISO (independent system operator), планується внести в порядок денний Верховної Ради на 18 лютого. Ухвалення цього документу відповідає рекомендаціям Секретаріату Енергетичного співтовариства. Укренерго подало документи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), для сертифікації як незалежного оператора системи передачі ще 14 серпня 2019 року. Компанія на момент подання документів виконала дві з трьох умов для проведення сертифікації: корпоратизацію та здійснення анбандлінгу.
У жовтні 2019 року НКРЕКП визнала, що ПрАТ "Укренерго" в цілому відповідає вимогам щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі; 7 жовтня 2019 року Комісія схвалила попереднє рішення про сертифікацію Укренерго як незалежного оператора системи передачі.
Проте, навесні 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відмовила ПрАТ "НЕК "Укренерго" у сертифікації. Пізніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що компанія планує сертифікуватися як незалежний європейський оператор системи передачі орієнтовно у І кварталі 2021 року.