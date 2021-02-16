В Україні не працюють 19 енергоблоків ТЕС - Укренерго назвало причини

Впродовж минулого тижня (8 - 14 оютого) споживання електроенергії в Україні частково покривалося за рахунок імпорту, оскільки велика кількість блоків ТЕС та ТЕЦ знаходяться в аварійному ремонті або відключені через відсутність палива.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Станом на 15 лютого не можуть бути увімкнені в роботу 19 блоків ТЕС сумарною потужністю 6270 МВт через їх аварійні ремонти або відсутність палива", - зазначили в енергокомпанії.

В Укренерго зауважили, що збільшене споживання електроенергії минулого тижня частково покривалося за рахунок комерційного імпорту. У торговій зоні ОЕС України — 85,9 млн кВт-год. з Білорусі та 41,7 млн кВт-год. з Росії, в «острові Бурштинської ТЕС» — 31,3 млн кВт-год зі Словаччини, 4,9 млн кВт-год з Румунії та 4,5 млн кВт-год з Угорщини.

"Аварійна допомога з суміжних енергосистем протягом тижня не активувалася", - зазначили в НЕК.

Наразі «Укренерго» не прогнозує жодних обмежень енергоживлення будь-яких категорій споживачів, тобто оператор системи передачі не планує введення графіків аварійного відключення (ГАВ) та обмеження потужності (ГОП).

Разом з тим, зауважили в Укренерго, ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною. Зокрема, станом на 14 лютого, запаси вугілля на складах ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися у 8 разів до 313,3 тис. тонн, із них газового вугілля – в 11,1 раза до 192,2 тис т, антрацитового – в 3 рази до 121,2 тис. т.

В енергокомпанії зазначили, що вугілля на складах ТЕС складає лише 33% від мінімально необхідних запасів. При цьому, близько 53% запасів вугілля (166 тис. тонн) зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській.

На кінець тижня, у порівнянні з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 20% (-47,9 тис. т), тоді як антрацитового — на 16% (-23,1 тис. т).

Кількість аварій на енергоблоках теплових електростанцій зросла у поточному опалювальному сезоні у кілька разів порівняно з минулим сезоном. Про це під час Всеукраїнського Форуму «Україна 30. Платіжка» заявив голова правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

"Я не буду зараз судити, наскільки ці збіги дивні, я тільки можу констатувати, що аварійність на енергоблоках ТЕС зросла у декілька разів порівняно з минулим сезоном", - сказав Кудрицький.

Як повідомлялося, з початку лютого в умовах значного зниження середньодобової температури повітря електроспоживання становить 6,84 млрд кВт-год., що на 6,5% більше прогнозу.

Загалом, електроспоживання, за оперативними даними, з 8 по 14 лютого становило 3,49 млрд кВт-год., що на 4,6% більше, ніж за попередній тиждень.