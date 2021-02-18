Оновлення Угоди Україна-ЄС обговорили на нараді у Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, напрямків зовнішньої політики, а також формування і просування позитивного іміджу України у світі як вагомої частини зовнішньої політики держави.

По це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт глави держави.

«Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародної спільноти, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новітнім викликам і загрозам», – зазначив Зеленський.

На нараді йшлося про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, її оновлення, а також про інтеграцію у ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

Серед цілей – євроінтеграція та досягнення основних критеріїв щодо набуття повноправного членства в НАТО, синхронізація з європейським Зеленим курсом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на тому, що в межах своїх повноважень зовнішньополітичне відомство також опікуватиметься захистом прав та інтересів України за кордоном, збереженням національної ідентичності, забезпеченням зовнішньоекономічних інтересів держави засобами економічної дипломатії.

На нараді також обговорювалося забезпечення міжнародної підтримки України у відновленні територіальної цілісності.

Фото: ОП