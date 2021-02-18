Оновлення Угоди Україна-ЄС обговорили на нараді у Зеленського

Оновлення Угоди Україна-ЄС обговорили на нараді у Зеленського

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, напрямків зовнішньої політики, а також формування і просування позитивного іміджу України у світі як вагомої частини зовнішньої політики держави.

По це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт глави держави.

«Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародної спільноти, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новітнім викликам і загрозам», – зазначив Зеленський.

На нараді йшлося про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, її оновлення, а також про інтеграцію у ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

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Серед цілей – євроінтеграція та досягнення основних критеріїв щодо набуття повноправного членства в НАТО, синхронізація з європейським Зеленим курсом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на тому, що в межах своїх повноважень зовнішньополітичне відомство також опікуватиметься захистом прав та інтересів України за кордоном, збереженням національної ідентичності, забезпеченням зовнішньоекономічних інтересів держави засобами економічної дипломатії.

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На нараді також обговорювалося забезпечення міжнародної підтримки України у відновленні територіальної цілісності.

Фото: ОП

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