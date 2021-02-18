Подоляк уточнив, що СБУ перевірила бенефіціарів усіх телеканалів, а не лише «1+1»

Перевірка телеканалу "1+1" з боку Служби безпеки України не є ситуативною: спеціальну перевірку складу бенефіціарів пройшли всі телеканали.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Укрінформ.

За його словами, "1+1" проходив перевірку складу кінцевих бенефіціарів, як і будь-який інший телемовник, у зв'язку з обов'язковою вимогою до їх розкриття.

"Тому склад власників пакетів акцій українських телеканалів добре відомий", - додав Подоляк.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Подоляк розповів, що в Службі безпеки України хочуть перевірити, хто впливає на інформаційну політику "1+1".

Крім того, він підкреслював, що на сьогодні в Офісі Президента не бачать підстав для закриття інших телеканалів слідом за "112 Україна", NewsOne і ZIK.

"Я поки абсолютно не бачу зв'язку між закритими каналами Медведчука і тими ж каналами "Прямий", "5-й", "Наш" тощо. Так, ідеологічно ці канали виглядають дуже дивно ...", - зазначив Подоляк.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів.