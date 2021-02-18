СБУ перевіряє «1+1», щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал - Подоляк

Служба безпеки України проводить перевірку щодо бенефіціарів та впливу на управління телеканалу "1+1".

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє Укрінформ.

"СБУ проводить перевірку по "1+1". Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який є вплив на управління, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій", - сказав Подоляк, відповідаючи на запитання щодо появи інформації про те, що нібито афілійовані з народним депутатом Віктором Медведчуком структури є акціонерами "1+1".

Водночас радник очільника ОП підкреслив, що телеканал "1+1" має цікаві розслідування і "теж грає в політику". Але, на думку Подоляка, це абсолютно нормальний для конкурентного середовища медійний канал.

"Взагалі я не бачу якоїсь проблеми в нині існуючих каналах, включаючи і пул Порошенка, крім пулу Медведчука. Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука", - заявив Подоляк.

Він додав, що у ситуації із закриттям так званих "телеканалів Медведчука" йдеться про фінансування з боку країни-агресора і незаконних військових утворень на непідконтрольній Україні території, тобто про пряму загрозу національній безпеці.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів.