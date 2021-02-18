На Банковій не бачать підстав закривати інші телеканали, хоч деякі й «виглядають дивно»

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк не вбачає наразі зв'язку між історією із санкціями проти телеканалів з так званого "пулу Медведчука" з іншими українськими телеканалами.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", повідомляє Укрінформ.

"Я зовсім не бачу зв'язку між закритими каналами Медведчука і тими ж каналами "Прямий", 5-й, "Наш" і т. д. Так, ідеологічно ці канали виглядають дуже дивно, особливо канали з пулу Порошенко", - відповів Подоляк на запитання про можливість введення санкцій ще проти певних телеканалів, окрім "112 Україна", NewsOne і ZIK.

За його словами, контент на деяких телеканалах так званого "пулу Порошенка" "ідеологічно виглядає дивно, політично виглядає марно, з точки зору впливу на те, куди держава має рухатися і розвиватися, взагалі ніякого впливу не надає, – але це не історія каналів Медведчука, в будь-якому випадку".

Радник керівника ОП переконаний, що всі нині існуючі в Україні телеканали - "проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука".

Водночас він підкреслив, що телеканали, які потрапили під санкції, перестали бути інформаційними каналами, а стали "конкретними ретрансляторами чітких позицій російських телеканалів".

"Ми знаходимося у стані – і це неодноразово підкреслювали, на відміну від минулого президента – війни. Стан війни передбачає контрпропаганду, у тому числі інструментального впливу. Якщо ви не можете обсягом грошей або обсягом мовлення перекрити дії ворожої пропаганди, ретрансляторами якої стали три даних каналу, безумовно, ви маєте абсолютне право, захищаючи територіальну, ідеологічну і політичну цілісність країни, використовувати інструментальні методи. У даному випадку вони були використані", - пояснив Подоляк.

Він запевнив, що є докази, які лежать на столах у європейських та американських партнерів, і вони чітко розуміють, що це були за канали, яку риторику вони обирали й звідки було їх фінансування.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та 112 Україна, а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.