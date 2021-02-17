ВАКС скасував постанову, що зупинила досудове слідство у справі Азарова

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисника колишнього Прем'єр-міністра України Миколи Азарова і скасував постанову детектива про зупинення досудового розслідування щодо нього.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

«У вівторок, 16 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисника і скасувала постанову детектива Національного антикорупційного бюро про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього Прем’єр-міністра України (2010-2014 рр.)», - йдеться у повідомленні.

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Постановою детектива НАБУ від 01 лютого 2021 року досудове розслідування було зупинено у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародної співпраці.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. За ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів для надання міжнародної правової допомоги через вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.

Зі змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотивування необхідності звернення з запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні. Фактично вказана постанова складається з фабули кримінального правопорушення та одного речення щодо виконання усіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також наявності необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Разом з тим, відповідно до вимог КПК України, мотивувальна частина повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу. Оскільки постанова детектива є процесуальним рішенням в конкретному кримінальному провадженні з визначеним предметом доказування, постанова про зупинення кримінального провадження має містити відомості, релевантні обставинам кримінального правопорушення і викладеним у підозрі.

Детектив у судовому засіданні не надав матеріалів запиту, які б дали слідчому судді можливість встановити його співвідношення з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа. Слідчий суддя відхилила аргумент детектива про неможливість долучити матеріали запиту до матеріалів скарги з огляду на таємницю досудового розслідування, оскільки положення ст. 222 КПК України не спростовують засади змагальності кримінального провадження, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України), також обов’язку детектива обґрунтувати постановлені ним рішення (ч. 5 ст. 110 КПК України) та мотивувати постанову про зупинення досудового розслідування (ч. 4 ст. 280 КПК України).

Зважаючи на це, слідчий суддя скасувала постанову детектива НАБУ про зупинення досудового розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2018 року ГПУ повідомила про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову та його сину, колишньому народному депутату, в одержанні хабара у сумі понад 140 млн грн за призначення на посаду в Кабмін першого віце-прем’єр-міністра.

Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра України з 11 березня 2010 року по 28 січня 2014 року. Його син Олексій Азаров був народним депутатом Верховної Ради VII скликання.