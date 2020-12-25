Суд ЄС не дав повернути Азарова в європейський санкційний список

Суд ЄС своїм рішенням від 16 грудня 2020 року скасував рішення Ради ЄС від березня 2019 року про збереження Миколи Азарова в переліку осіб, проти яких поширюються санкції ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, таке рішення оприлюднене на сайті Суду ЄС.

«Не встановлено, що Рада (ЄС) до прийняття оскаржуваних актів (з боку Азарова – ред.) забезпечувала дотримання українською судовою адміністрацією прав на захист та право заявника на ефективний судовий захист у кримінальному провадженні, на яке він посилався. З цього випливає, що, вирішивши залишити прізвище заявника у (санкційному) списку, Рада допустила помилку в оцінці», - йдеться у рішенні суду.

З огляду на це, рішення Ради ЄС в сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики від 4 березня 2019 року про внесення змін до Рішення щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, суб’єктів і установ з огляду на ситуацію в Україні в частині, що стосується Миколи Азарова, було скасовано, оскільки його ім’я було збережено у списку осіб, до яких застосовуються ці обмежувальні заходи.

Цим же рішенням суд зобов’язав Раду ЄС сплатити судові витрати, як сторону, що програла позов.

Як вже повідомляв Укрінформ, у рішенні Ради ЄС 2020/373 від 5 березня 2020 року, яким і обмежувальні заходи проти певних осіб, суб’єктів і установ з огляду на ситуацію в Україні були продовжені до 6 березня 2021 року, Пункти 11 та 18 санкційного списку, які стосувалися Миколи Азарова та Едуарда Ставицького, були видалені.

Натомість це рішення Ради ЄС містить окремий розділ, який відображує положення законодавства України та зазначає, що право на захист під час судового процесу щодо інших осіб, що включені до санкційного списку, були дотримані, включаючи Віктора Януковича, Олександра Януковича, Віталія Захарченко, Віктора Пшонку, Артема Пшонку, Віктора Ратушняка, Сергія Курченка, Дмитра Табачника, Сергія Арбузова та Олександра Клименка.