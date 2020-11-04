Борг Януковича: Мінфін не очікує рішення Лондонського суду цьогоріч

У Міністерстві фінансів сумніваються, що судді Верховного Суду Сполученого Королівства до кінця року винесуть рішення по апеляції стосовно справи про російські євробонди на 3 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"15 червня 2020 року Верховний Суд Сполученого Королівства повідомив Україні та Росії про те, що до винесення Рішення у справі щодо єврооблігацій на суму 3 млрд дол., які нібито були випущені Україною у грудні 2013 року, Верховний Суд спочатку розгляне апеляційну скаргу в іншій справі − Пакистан Інтернешнл Ейрлайн Корпорейшн проти Таймз Тревел (Сполучене Королівство) Лтд (справа «Таймз Тревел»). Апеляція у справі "Таймз Тревел" стосується питань існування та сфери правозастосування доктрини примусу "через законний акт" за англійським правом", - йдеться у повідомленні.

Верховний Суд вирішив відкласти винесення рішення у справі щодо так званих російських єврооблігацій, оскільки аргумент захисту щодо примусу є однією із ліній захисту України проти позову Росії. Отже, Верховний Суд вважає, що його рішення у справі "Таймз Тревел", яким буде уточнено деякі аспекти правової доктрини примусу, може мати певний вплив на те, як він буде діяти, коли прийде час вирішувати апеляцію у справі щодо російських єврооблігацій.

Як Україна, так і Росія (що діє через свою довірену особу), звернулись до Верховного Суду та отримали дозвіл на вступ у справу "Таймз Тревел", що перебуває на стадії апеляційного розгляду у Верховному Суді. Слухання зазначеної апеляційної справи у Верховному Суді відбулось вчора та сьогодні (2 і 3 листопада - ред.). Україна та Довірена особа надали суду свої стислі письмові та усні пояснення.

Команда юридичних радників України привела вагомі правові аргументи України та представила її правову позицію перед колегією у складі п'яти високоповажних суддів Верховного Суду, четверо з яких також брали участь у вирішенні апеляції у справі щодо російських єврооблігацій у грудні минулого року.

Після завершення слухання судді повідомили, що винесення рішення було відкладено на більш пізню дату. Малоймовірно, що судді винесуть рішення до кінця цього року.

Як повідомлялося, уряд Миколи Азарова отримав кредит на 3 млрд дол. у рамках домовленостей між президентом РФ Путіним і тодішнім президентом України Януковичем у грудні 2013 року. У 2015 році російська сторона вимагала повернути борг, не прийнявши пропозицію про його реструктуризацію. Українська влада відмовилася визнавати борг офіційним.