Справа про держзраду: суд переніс розгляд апеляції на заочний арешт Януковича

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді заочного арешту експрезиденту Віктору Януковичу в справі про узурпацію влади на 17 листопада.

Про це у Укрінформу повідомили у пресслужбі адвокатського об'єднання "Авер Лекс".

«Щодо суду – там перенесли на 17 листопада», - уточнили у пресслужбі компанії «Аверлекс».

Як повідомлялося, 4 травня Печерський районний суд міста Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

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Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто, заочне слідство.