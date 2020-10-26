Справа про держзраду: суд переніс розгляд апеляції на заочний арешт Януковича
Укрінформ
Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді заочного арешту експрезиденту Віктору Януковичу в справі про узурпацію влади на 17 листопада.
Про це у Укрінформу повідомили у пресслужбі адвокатського об'єднання "Авер Лекс".
«Щодо суду – там перенесли на 17 листопада», - уточнили у пресслужбі компанії «Аверлекс».
Як повідомлялося, 4 травня Печерський районний суд міста Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.
В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.
Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто, заочне слідство.