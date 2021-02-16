Кулеба: Лаврову можна подякувати за яскраву демонстрацію «русской души» колегам з ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров своїми заявами про готовність до розриву відносин з ЄС дуже яскраво продемонстрував європейським колегам всю «широту русской души».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив на спільній із словацьким колегою Іваном Корчком пресконференції у Києві.

Глава МЗС України зауважив, що Росія почала згортати відносини з ЄС ще у 2014 році, розпочавши агресію проти України, тому що ця агресія порушила фундаментальні принципи, які захищає Європейський Союз.

«ЄС не зробив нічого для того, щоб віддалитися від Росії, це Росія віддаляється від ЄС. Що стосується останніх заяв міністра Лаврова, то можна лише подякувати йому за те, що він настільки повно і яскраво продемонстрував колегам з ЄС всю «широту русской души», - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Лавров заявив в одному інтерв'ю, що Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом «у випадку, якщо ще… в якихось областях накладаються санкції, що створюють ризики для (російської) економіки, в тому числі в самих чутливих сферах». Очільник російського МЗС сказав, що РФ не хоче ізолюватися від світового життя, «але треба бути готовим до цього». «Хочеш миру - готуйся до війни», - додав Лавров.