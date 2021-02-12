У Берліні вважають «дивними» слова Лаврова про розірвання відносин з ЄС

У Німеччині здивовані заявою міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо готовності Москви розірвати відносини з Євросоюзом.

Про це заявила представниця МЗС ФРН Андреа Зассе на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Що стосується висловлювання російського міністра, я можу сказати лише, що, з нашої точки зору, воно є насправді дивним і незрозумілими», - сказала дипломат. Вона нагадала нещодавній виступ у Бундестазі міністра Гайко Мааса, який відзначив бажання продовжувати співробітництво з Росією.

Як повідомляв Укрінформ, Лавров заявив в одному інтерв'ю, що Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом «у випадку, якщо ще… в якихось областях накладаються санкції, що створюють ризики для (російської) економіки, в тому числі в самих чутливих сферах». Очільник російського МЗС сказав, що РФ не хоче ізолюватися від світового життя, «але треба бути готовим до цього». «Хочеш миру - готуйся до війни», - додав Лавров.

У свою чергу, ЄС після візиту до Москви глави європейської дипломатії Жозепа Борреля припустив можливість ввести нові санкції проти РФ.