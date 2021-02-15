Разумков каже, що депутати кличуть Шмигаля у Раду

Народні депутати запросять Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із доповіддю на Годину запитань до уряду в п'ятницю, 19 лютого.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради в понеділок, 15 лютого.

«Із того, що я почув від депутатських фракцій та груп, пропонується на п'ятницю запросити Прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича Шмигаля», - сказав спікер.

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Він уточнив, що на Годині запитань будуть присутні й інші члени уряду, а серед додаткових питань для обговорення пропонуються оборона, вакцинація, МВФ, перевірки підприємців, тарифи.

Крім того, Разумков прогнозує, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова найближчим часом виступить у парламенті. При цьому спікер не уточнив, коли та з якого питання має виступити Венедіктова.