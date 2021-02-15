Стефанчук анонсував євроінтеграційні дні у Раді

У порядку денному Верховної Ради з’являться дні, коли депутати голосують за законопроєкти щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів заявив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

«В нас була тривала дискусія і нам потрібно сумісно з Верховною Радою з відповідним віцепрем'єром з європейською та євроатлантичної інтеграції подумати над тим, щоб та ідея, що в нас з’являться дні, коли ми голосуємо за законопроєкти необхідні для європейської та євроатлантичної інтеграції з’явилися у Верховній Раді», - зазначив заступник керівника парламенту.

Він не уточнив, коли відповідні дні розпочнуться.

Стефанчук додав, що планується створити інструмент для контролю за виконанням плану законопроєктних робіт на поточний рік.

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Як повідомлялося, пропозицію запровадити євроінтеграційні дні перший віцеспікер озвучив ще у жовтні 2020 року.

"Я хотів би звернутися до представників комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, щоб ми іноді влаштовували у Верховній раді "Дні Європейського Союзу"... У нас багато зобов’язань, які не лише наші зобов’язання, а й заходи для покращення стану економіки та інших сфер - що ми все ж проводили голосування про ці необхідні законопроєкти", - сказав Стефанчук.