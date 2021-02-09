Половина українців підтримують відставку уряду, Президента і розпуск Ради

Близько 50% українців підтримують відставку Кабміну, а також дострокове припинення повноважень Верховної Ради і Президента України та проведення дострокових виборів.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова «Оцінка ситуації в країні, довіра до політиків, електоральні орієнтації громадян (січень-лютий 2021 р.)», передає Укрінформ.

«54% респондентів підтримали б відставку уряду України (28% були б проти цього). Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і проведення дострокових виборів до Верховної Ради підтримують 52% опитаних (не підтримують 31%). Дострокове припинення повноважень Президента України і проведення дострокових президентських виборів підтримали б 49% респондентів (не підтримали б 34%)», - йдеться у повідомленні.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 лютого 2021 року, ідею розпуску Верховної Ради та дострокові перевибори підтримують 63% українців, відставку уряду і призначення нового Кабміну – 62%, а за відставку Президента та призначення дострокових виборів виступають 50%.