Президент сформував делегацію для переговорів на безпековому Форумі ОБСЄ

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах у межах Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи та Консультативної комісії з відкритого неба.

Текст відповідного указу розміщено на сайті Глави держави, передає Укрінформ.

"Утворити делегацію України для участі в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи, створеної відповідно до Договору про звичайні збройні сили в Європі, та Консультативної комісії з відкритого неба, створеної відповідно до Договору з відкритого неба (січень – грудень 2021 року, м.Відень, Республіка Австрія)", - йдеться у документі.

Очолив делегацію постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, його заступниками стали начальник Головного управління військового співробітництва і верифікації Збройних Сил України Леонід Голопатюк, заступник постпреда при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Членами делегації є заступник директора Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції, начальник Управління з питань оборони Секретаріату Кабінету Міністрів Анатолій Горбач, головний консультант – заступник головного інспектора відділу контролю за діяльністю військових формувань Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента Сергій Коваленко, представник Міноборони у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні Володимир Приходько.

До складу делегації включені також начальник відділу реалізації Договору «Відкрите небо» управління верифікації Головного управління військового співробітництва і верифікації ЗСУ Віктор Рижак і начальник цього управління Володимир Собора.

Експертами делегації є радник Департаменту міжнародної безпеки МЗС Ігор Березкін, експерт Служби безпеки України Сергій Левченко, а також директор Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі НАН України» Михайло Попов і старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України Сергій Чорний (обидва - за згодою).

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Міністрові закордонних справ дозволено залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних представників.

Крім того, главі МЗС доручено затвердити вказівки делегації.

Глава делегації має забезпечити подання Міністерству закордонних справ звітів про результати її участі в переговорах у межах Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, Спільної консультативної групи та Консультативної комісії з відкритого неба.