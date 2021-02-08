В Україні створили Центр оборонних стратегій: його головні завдання

В Україні створили Центр оборонних стратегій: його головні завдання

Укрінформ
В Україні створили Центр оборонних стратегій, що моніторитиме оборонні реформи та розробку ключових державних політик, які впливатимуть на сектор безпеки та оборони.

Про це Укрінформу повідомили в Центрі.

Зокрема, його основним завданням є формування незалежних аналітичних спроможностей на рівні США та Британії, де такі організації є учасниками розробки державних рішень.

Як розповіли в новоствореній структурі, правління Центру складається з відомих українських і закордонних експертів. Так, очолив Центр ексміністр оборони Андрій Загороднюк. До складу увійшли експертка з міжнародних безпекових питань Аліна Фролова, експерт із управління державними активами Олексій Марценюк, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко та експерт із економічної та енергетичної безпеки Олександр Харченко, а також провідні міжнародні експерти: експосол США в Україні Вільям Тейлор, Головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі (1997-2000) генерал Веслі Кларк, ексрадник міністрів оборони України від Міністерства оборони Великої Британії Філ Джонс та професор факультету Досліджень війни Королівського коледжу Невіл Болт.

У пресслужбі також повідомили, що до основної експертної групи Центру входять десять військових, дипломатів та цивільних оборонних українських і міжнародних спеціалістів.

Читайте також: Для санкцій щодо телеканалів Медведчука зібрали достатньо фактів - Потураєв

“Наша мета – створити потужну та авторитетну аналітичну організацію в Україні і забезпечити експертну допомогу формуванню державних політик із питань оборони. Ми пропонуємо професійні відповіді на складні питання та працюємо з тими, хто приймає рішення задля їх впровадження”, - зазначив Голова правління Центру Андрій Загороднюк.

У центрі також повідомили, що першим результатом їх роботи є комплексний аналіз безпекової ситуації в регіоні Чорного та Азовського морів. Аналітичний звіт представлено профільним комітетам Верховної Ради та міжнародному експертному співтовариству, а також НАТО та військовим представникам країн-партнерів.

Центр оборонних стратегій (ЦОС) - це українська незалежна аналітична організація, що об'єднує зусилля провідних українських та зарубіжних експертів для вирішення нагальних питань безпеки та оборони України, розвитку її відповідних стратегій та спроможностей, просування ключових реформ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-