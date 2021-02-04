В Україні створять Єдиний портал для викривачів корупції - Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон про організацію Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції.

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення в другому читанні та в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів" (№3450), яким передбачається створення Єдиного порталу для повідомлень викривачів корупції, підтримали 253 народних депутатів.

"Проєкт закону розроблено з метою організації Єдиного порталу повідомлень викривачів та закріплення гарантії правового захисту викривачів виключно через адвокатів системи безоплатної правової допомоги", - йдеться у пояснювальній записці.

Ухвалений документ вносить зміни до Закону "Про запобігання корупції", які створюють правову основу для здійснення повідомлень викривачів через Єдиний портал повідомлення, що сприятиме належному та якісному упорядкуванню процедури розгляду повідомлень про корупцію.

Єдиний портал дозволить забезпечити: високі стандарти захисту інформації, яка отримується від викривачів; єдиний підхід до обробки повідомлень; зменшить ризики несанкціонованого доступу до повідомлень, що отримуються від викривача; значну економію коштів державного бюджету.

Також закон вносить низку взаємоузгоджених змін до Закону "Про запобігання корупції", Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України, які гарантуватимуть реалізацію права викривачів на захисту судах з боку адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

Передбачається, що повідомлення викривача має містити фактичні дані, що підтверджують вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, які можуть бути перевірені. Викривач має пояснити звідки йому стали достеменно відомі дані про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Автори очікують, що ухвалення закону забезпечить створення ефективної та захищеної системи отримання, обробки та обліку повідомлень про корупційні, пов’язані з корупцією правопорушення, а також інші порушення Закону "Про запобігання корупції".

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня 2019 року Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції». Закон набув чинності з 1 січня 2020 року. Ним було внесено зміни стосовно визначення правового статусу викривачів корупції, їхніх прав і гарантій захисту, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію.