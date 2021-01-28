Україна піднялася в рейтингу сприйняття корупції – Transparency

Україна упродовж минулого року набрала 3 бали і посіла 117 місце серед 180 країн в Індексі сприйняття корупції-2020 (CPI), тобто піднялася на 3 позиції у рейтингу сприйняття корупції.

Про це йдеться на сайті Transparency International Ukraine, передає Укрінформ.

«За 2020 рік Україна набрала 3 бали та з 33 балами посіла 117 місце серед 180 країн. Такі результати нашої держави в Індексі сприйняття корупції-2020 (CPI).

Так само 33 бали за минулий рік набрали Єгипет, Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія», - йдеться у повідомленні.

Водночас лідери Індексу сприйняття корупції минулого року не змінилися — це Данія та Нова Зеландія, які набрали по 88 балів. Зазначається, що у кінці списку залишаються Сомалі (12), Південний Судан (12) і Сирія (14).

Як інформують у Transparency International, з-поміж сусідів найближча до нашої країни Молдова — 34 бали та 115 місце.

«Так само покращили свої показники європейські автократії Білорусь (47 балів, 63 місце) та Росія (30 балів, 129 місце). РФ залишається єдиною країною, яку з-поміж сусідок, випереджає Україна. Не змінили за рік свої показники Угорщина та Румунія — обидві країни набрали по 44 бали та посідають 69 місце. Водночас торішні лідерки СРІ серед сусідів втратили свої бали: Словаччина — 1 бал, Польща — 2 бали», - повідомили у організації.

Виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик пояснив, що передусім наші бали у 2020 році зросли завдяки запуску Вищого антикорупційного суду та перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Так само на позитивних результатах України торік відбилися антикорупційні зміни, впроваджені під час “турборежиму” Верховної Ради IX скликання та робота попереднього уряду», - розповів він.

Зазначається, що на початку 2020 року ТІ Україна надала 5 рекомендацій для зниження рівня корупції в нашій державі, однак жодна з них не була виконана повністю, дві були виконані частково, а три не виконані взагалі.

В організації повідомляють, що цьогоріч вони сформували рекомендації, пріоритетне виконання яких однозначно підвищить ефективність боротьби з корупцією в Україні.

Так, у ТІ Україна рекомендують: запровадити прозоре та підзвітне управління публічними активами та гарантувати подальший розвиток сфери закупівель; забезпечити незалежність та спроможність антикорупційної інфраструктури; сформувати професійну та незалежну судову владу.

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Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) – показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Зокрема, мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

Як повідомляв Укрінформ, Transparency International Ukraine повідомляла, що торік наша країна втратила два пункти та з 30 балами повернулася на рівень 2017 року.