Закон про викривачів корупції: суд захистив лікаря, який заявив про дії керівника

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), користуючись положеннями закону про викривачів корупції, захистило в суді права лікаря, який повідомив про можливі корупційні дії свого керівника.

Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

"Суд задовольнив заяву Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), у якій НАЗК за власною ініціативою просило про забезпечення позову в справі про захист трудових прав викривача. У цій справі НАЗК є третьою особою та виступає на стороні викривача", - йдеться в повідомленні.

Як наголосили в НАЗК, ця ухвала є першим в судовій практиці застосуванням забезпечення позову викривача про захист його трудових прав до вирішення спору по суті.

"НАЗК звернулось до суду із заявою про забезпечення позову. 22 січня суд виніс ухвалу та зупинив дію наказів про скорочення посади викривача, про попередження про наступне вивільнення викривача та про його переведення. Керівник викривача зобов’язаний негайно виконати зазначену ухвалу незалежно від її оскарження, тому що вона є виконавчим документом. Ухвала є першим в судовій практиці застосуванням забезпечення позову викривача про захист його трудових прав до вирішення спору по суті", - підкреслили в Агентстві.

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Зазначається, що лікар-викривач повідомив до Національної поліції про можливі корупційні дії свого керівника. Відомості за цим повідомленням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Керівник, дізнавшись про повідомлення, почав переслідувати викривача: скоротив його посаду заступника головного лікаря і перевів на нижчеоплачувану посаду лікаря-стажиста.

НАЗК за зверненням викривача провело перевірку дотримання керівником законодавства з питань захисту викривачів. За результатами перевірки НАЗК встановило порушення прав викривача та направило до суду ґрунтовні пояснення.

Як відомо, уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції (антикорупційні уповноважені) є одним із ключових елементів антикорупційної інфраструктури. З 2020 року антикорупційні уповноважені функціонують у державних та місцевих органах влади, а також підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління державних органів.