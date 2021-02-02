«Плівки Деркача»: ВАКС залишив без змін рішення про закриття справи

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення слідчого судді щодо закриття детективом НАБУ кримінального провадження стосовно так званих “плівок Деркача”.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Апеляційної палати ВАКС, передає Укрінформ.

“У понеділок, 1 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката, подану в інтересах народного депутата Верховної Ради України IX скликання, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2021, якою відмовлено у задоволенні скарги на постанову детектива НАБУ від 30.12.2020 про закриття кримінального провадження №42020000000000902. За результатами судового засідання колегія суддів апеляційної інстанції залишила апеляційну скаргу без задоволення, а рішення слідчого судді – без змін”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення набрало законної сили з моменту його проголошення та оскарженню не підлягає.

У ВАКС нагадали, що постановою детектива НАБУ від 30 грудня 2020 р кримінальне провадження №42020000000000902 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю у діянні п’ятого Президента України складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як повідомлялося, у червні 2020 року на інформаційний запит Укрінформу в Офісі Генпрокурора заявили, що за "плівками Деркача" було відкрито два кримінальні провадження, які розслідували ДБР і НАБУ. Зокрема, у кримінальному провадженні № 42020000000000902 досудове розслідування було доручено детективам Національного антикорупційного бюро.

ЗМІ повідомляли, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання «$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції». За його словами, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, «який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена».

Як заявив Деркач, отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають відношення до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.