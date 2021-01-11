США ввели санкції проти учасників кампанії з «плівками Деркача»

Вашингтон запровадив санкції проти фізичних та юридичних осіб, у тому числі народного депутата України Олександра Дубинського, через участь у проросійській кампанії дезінформації, пов’язаної з "плівками Деркача", а також втручання у вибори президента США.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, оприлюдненому в понеділок, передає Укрінформ.

«Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові заходи проти сімох фізичних осіб та чотирьох організацій, які є частиною російської мережі закордонного впливу, пов'язаної з Андрієм Деркачем», - зазначається в повідомленні.

Санкції США введені проти колишніх українських посадовців Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубинського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.

Крім того, до «чорного списку» потрапили люди, які працювали в команді Деркача, – Петро Журавель, Дмитро Ковальчук та Антон Симоненко. Обмеження запроваджені також проти медіакомпаній NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News та Skeptik TOV, які були використані для поширення дезінформації.

«Російські кампанії з дезінформації, спрямовані проти американських громадян, є загрозою нашій демократії», - заявив у цьому зв’язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Як повідомлялося, уряд США запровадив санкції проти Андрія Деркача, який був кваліфікований як російський агент впливу, 10 вересня 2020 року за спробу втрутитися в президентські вибори у Сполучених Штатах.