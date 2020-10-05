У посольстві США пояснили, що буде за допомогу “агенту РФ” Деркачу

У Посольстві США в Україні надали роз'яснення щодо дії санкцій на бізнес-партнерів підсанкційної особи: так, особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам чи організаціям, самі можуть стати об’єктом санкцій.

Як передає Укрінформ, про йдеться в заяві, оприлюдненій 5 жовтня на сайті дипустанови.

У посольстві нагадали, що 10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти Андрія Деркача та "інших російських агентів" за спробу вплинути на виборчий процес у США: "Деркач підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами та вже понад десять років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі".

"Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції. Іноді ми отримуємо запитання: "Якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовано санкції, чи слід мені непокоїтись?". Відповідь: "Так". Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об’єктом санкцій. Крім того, відповідь на запитання: "Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?" — теж буде "так". Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що майно та частки у власності такого суб’єкта господарювання блокуються незалежно від того, чи перелічено саме цю юрособу в додатку до Виконавчого розпорядження або іншим чином внесено до Списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб.

"Сполучені Штати залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність нашої демократії, та продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній до або пов’язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб", - підсумували у посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти позафракційного народного депутата України Андрія Деркача. Згідно з повідомленням міністерства, він є одним з чотирьох осіб, санкції проти яких запроваджують за втручання у виборчий процес у США.

У повідомленні не зазначалися причини, з яких Деркач потрапив до санкційного списку. Крім Деркача санкції запроваджено проти громадян РФ: Антона Андреєва, Дарії Асланової, та Артема Ліфшица.

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач 9 липня оприлюднив записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним. На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість розміщення миротворців. Також Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів нібито Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.