Комітети Сенату США оприлюднили звіт про роботу сина Байдена в Україні

Комітет Сенату з національної безпеки та урядових справ та Комітет з питань фінансів оприлюднили звіт «Гантер Байден, Burisma та корупція», в якому йдеться про діяльність сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Україні.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Укрінформ.

У документі на 87 сторінок викладені деталі роботи Гантера Байдена у правлінні газової компанії Burisma. Автори звіту, сенатори-республіканці Рон Джонсон та Чак Ґреслі стверджують, що така діяльність створювала конфлікт інтересів, у час коли Джо Байден був віцепрезидентом США і опікувався в адміністрації справами України.

«Голови комітетів в ході розслідування виявили, що адміністрація Обами знала що те, що Гантер Байден обіймав посаду в правлінні Burisma, було проблематичним і заважало ефективно втілювати стратегію щодо України», - йдеться у звіті.

Звіт визнає, що достеменно не зрозуміло, наскільки присутність сина Байдена в Бурісмі вплинула на політику щодо України, яку проводила адміністрація Обами. Однак, у документі зауважується, що американські чиновники часів Обами попереджали адміністрацію про некоректність, яку створює участь сина віцепрезидента США в правлінні української компанії.

Звіт оприлюднили за шість тижнів до президентських виборів у США. Виборчий штаб Джо Байдена одразу розкритикував звіт, назвавши його спробою союзників Дональда Трампа зашкодити його політичному опоненту та втрутитися у виборчий процес.

Зокрема, зауважили у штабі Байдена, у звіті йдеться про те, що Байден, на посаді віцепрезидента тиснув на Україну, наполягаючи на звільненні з посади тогочасного генерального прокурора Віктора Шокіна, буцімто, намагаючись зупинити розслідування проти власників Burisma. Однак, повідомлення у пресі та заяви свідчать про те, що проти Burisma не велося активних розслідувань на час звільнення Шокіна в 2016 році і його звільнення відповідало офіційній позиції США.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп та його особистий адвокат Рудольф Джуліані (який сам став об'єктом розслідування ФБР) розгорнули кампанію звинувачень на адресу Гантера Байдена щодо його, нібито, незаконного бізнесу в Україні та Китаї. Зокрема, Байдену закидали втручання в українське правосуддя з метою припинити розслідування проти його сина.

У розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп особисто висловлював прохання порушити слідство проти Джо Байдена, який є головним конкурентом Трампа на майбутніх президентських виборах. Демократи у Палаті представників у цьому зв'язку ініціювали розслідування з імпічменту Трампа.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником чинного президента країни Дональда Трампа.