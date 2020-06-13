Burisma заявляє про непричетність до хабаря в $6 мільйонів у справі Злочевського

У компанії Burisma Group заявили, що не причетні до хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження, в якому фігурує колишній міністр екології Микола Злочевський.

Про це йдеться у заяві компанії, оприлюдненій 13 червня.

"У суботу, 13 червня, під час спільної пресконференції НАБУ та САП була озвучена інформація про нібито скоєні неправомірні дії в інтересах компанії Burisma Group та її керівництва. Офіційна позиція компанії наступна: ні президент Burisma Group Микола Злочевський, ні інші працівники компанії не мають жодного стосунку до озвучених подій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у компанії, "Злочевський ні до кого не звертався з проханнями про вчинення неправомірних дій і жодним чином не сприяв таким діям; а також не має відношення до продемонстрованих коштів або будь-яких очікувань щодо подарунків до дня народження".

"Будь-яке згадування Burisma Group та її власника розцінюється компанією як провокація, тому компанія звертається до медіа з проханням не маніпулювати неперевіреною інформацією. Компанія працює виключно в рамках чинного законодавства, є одним з найбільших платників податків та відстоює інтереси енергонезалежності України", - наголошується в заяві.

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Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн дол. керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді Миколи Азарова з липня 2010 року до квітня 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

У травні 2014 року син на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена, Гантер Байден, став членом ради директорів Burisma Limited - компанії Злочевського.

5 червня колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під час аудиту старих справ Генпрокуратури не було виявлено жодних доказів порушень з боку Гантера Байдена.