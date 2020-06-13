Працівників Офісу генпрокурора перевірять на причетність до хабаря у справі Злочевського

Керівник САП Назар Холодницький заявив, що під час слідчих дій у справі про хабар на суму 6 млн доларів за припинення провадження, пов’язаного з ексміністром Миколою Злочевським, із флешки співробітника Офісу генпрокурора здійснювали онлайн-моніторинг Єдиного державного реєстру досудових розслідувань на предмет закриття справи.

Про це він заявив на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми були дещо здивовані, що саме по цьому провадженню вчора в період, коли відбувалися слідчі дії під нашим офіційним керівництвом, в Офісі генерального прокурора з флешки однієї з працівниць, яка обіймає адміністративну посаду в ОГП, дійсно був онлайн-моніторинг ЄРДР з приводу того, чи дійсно це рішення (про закриття справи — ред.) не лише на папері, а й відмічено в ЄДРР”, - сказав він.

Холодницький також розраховує, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова проведе відкрите службове розслідування цієї ситуації.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник зауважив, що в межах розслідування справи про спробу надання неправомірної вигоди цей факт перевірятиметься.

Він також розповів, що особи, які передавали хабар, хотіли пересвідчитися, що справу дійсно закрито, тому було створено “ілюзію” постанови про закриття відповідного провадження.

“Особи, які пробували ці кошти передати, бажали отримати процесуальне рішення про закриття кримінального провадження, і в рамках контролю за вчинення злочину був використаний несправжній засіб — це постанова, яка була вручена. Особи хотіли переконатися, що справа закрита і дані про це є Реєстрі досудових розслідувань”, - пояснив Ситник.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським, яка стосується причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданий на підконтрольний Курченку "Реал-Банк".

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.