"Плівки Деркача" політично вигідні РФ, але потрібне розслідування – експерт

Оприлюднення так званих "плівок Деркача" є політично вигідним Росії для посилення нестабільності в Україні, однак аби стверджувати про російську операцію, потрібно провести розслідування.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив директор Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олександр Литвиненко.

"Аби це стверджувати – потрібно провести розслідування. Політично це вигідно Росії для посилення нестабільності в Україні", - заявив Литвиненко, коментуючи питання про те, чи не є оприлюднення так званих "плівок Деркача" російською операцією.

За його словами, головна проблема полягає тут в наступному: існує ймовірність несанкціонованого витоку записів переговорів президента України. "Сам факт того, що закриті переговори глави держави, які мають бути найбільш захищеними, можуть оприлюднюватися без погодження, загрожує державі. Як можна здійснювати керівництво Збройними силами, зовнішньою політикою, якщо відомості про це завтра можуть бути викинуті в публічний простір? А інформація під час війни – це життя. Цілком конкретні життя людей", - заявив він.

Директор НІСД зазначив, що наразі не готовий обговорювати автентичність плівок, "але сам факт імовірності витоку – серйозна проблема". Він висловив переконання, що СБУ, Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації, Управління держохорони України "вживають усіх заходів для розслідування цих подій та для унеможливлення їх повторення".

Литвиненко вказав на те, що російські спеціальні служби "завжди працювали в Україні й робитимуть це далі". "І протидія їм – головне завдання СБУ. Але насправді небезпечними дії російських спецслужб роблять наші власні чвари – коли до внутрішніх конфліктів додається зовнішній чинник", - зазначив він.

Як відомо, 9 липня позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним. На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість розміщення миротворців. Також Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів нібито Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.